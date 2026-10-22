Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Edirne'de düzenlenecek konser ücretsiz izlenecek - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Edirne'de düzenlenecek konser ücretsiz izlenecek

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Edirne'de konserle kutlanacak. 28 Ekim'de Balkan Kongre Merkezi'nde ücretsiz yapılacak konserde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne alacak.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu, Cumhuriyet Bayramı özel konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konseri şef Tanju Araboğlu yönetecek.

Konserde solistler Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan ve Halil Erseven sahne alacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Edirne'de düzenlenecek konser ücretsiz izlenecek - Son Dakika
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