Cumhuriyet'in 103. yılı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta çelenk sunma törenleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyet'in 103. yılı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta çelenk sunma törenleri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu; törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sona erdi. Muş'ta törenin ardından kent meydanından Atatürk Parkı'na Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Valilik bahçesinde tören yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende katılımcılar, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından açılan 29 Ekim konulu resim sergisini gezdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muş Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muş Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından kent meydanından Atatürk Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Avni Çakır, Cumhuriyet yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çakır, "103 sene önce, 29 Ekim'de ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'i ilan ettik. Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i gençliğe emanet ettiği gibi gençlerimize sahip çıkmalı, onları çok iyi yetiştirmeliyiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizin de o kadar güçlü olacağının farkında olmalıyız." dedi.

Törene, Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkHakkariBitlisGüncelMuşVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:00:13. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 103. yılı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta çelenk sunma törenleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android