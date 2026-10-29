Cumhuriyet'in 103. yılında Diyarbakır'da öğrenciler 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılında Diyarbakır'da öğrenciler 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı

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Cumhuriyet\'in 103. yılında Diyarbakır\'da öğrenciler 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale'de öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Etkinlikte bayraklı koreografi dronla görüntülenirken çevredeki vatandaş ve turistlerce ilgiyle izlendi.

DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesinde yer alan İçkale'de öğrenciler, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında 54 metrekarelik dev Türk bayrağı açarak görsel şölen sundu.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde tarihi Sur ilçesindeki İçkale Kompleksi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Bir araya gelen öğrenciler, kentin binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi surlarının ve taş yapılarının gölgesinde 54 metrekarelik dev Türk bayrağını dalgalandırdı. Tarihi İçkale'nin otantik dokusuyla birleşen Türk bayraklı koreografi, dron ile havadan görüntülendi. Kentin tarihi mirası ile bayrağın oluşturduğu görsel şölen izleyenlerin beğenisini toplarken, etkinlik çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.

'CUMHURİYETİMİZİ BİZ GENÇLER GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Etkinlikte yer alan 8'inci sınıf öğrencisi Asmina Deniz, "Bugün bayrağımızı açarken çok duygulandım ve gururlandım. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında böyle anlamlı bir gösterinin parçası olmak benim için çok özeldi. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi biz gençler, geleceğe taşıyacağız" dedi.

Gösteriye katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Hüseyin ise "Arkadaşlarımla birlikte bu tarihi mekanda Türk bayrağımızı açmak benim için çok anlamlı ve gurur vericiydi. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını böyle güzel bir etkinlikle kutladığımız için çok mutluyum. Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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