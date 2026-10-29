Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı, Türk Tarih Kurumu oturumunda ele alındı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı, Türk Tarih Kurumu oturumunda ele alındı

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Türk Tarih Kurumu, 20. Türk Tarih Kongresi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Oturumu'nu Atatürk Salonu'nda gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hikmet Özdemir başkanlığındaki oturumda Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve ilk yılları akademisyen sunumlarıyla ele alındı.

Türk Tarih Kurumu tarafından, 20. Türk Tarih Kongresi kapsamında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Oturumu" gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'ndeki Atatürk Salonu'nda düzenlenen oturumun başkanlığını Prof. Dr. Hikmet Özdemir üstlendi.

Oturumda, Cumhuriyet'in kuruluş süreci, Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e uzanan tarihi dönüşüm, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gelişmeler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih ve milli bilinç anlayışı akademisyenler tarafından ele alındı.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, "20. Yüzyılda Doğu'nun Mucizesi: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Gelişimi", Prof. Dr. Cezmi Eraslan ise "Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Kadro Meselesi Hakkında Bazı Tespitler" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sevtap Demirci, "Var Olma Mücadelesi Veren Bir Milletin Cumhuriyet'le Taçlanan Öyküsü", Prof. Dr. Mustafa Çolak da "Türk Tarih Kurumu ve Milli Bilinç İnşası: Atatürk'ün Söylemleri" başlıklı sunumlarıyla oturumda yer aldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılında düzenlenen özel oturumda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve Cumhuriyet tarihinin temel dinamikleri bilimsel açıdan değerlendirildi.

Kaynak: AA
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