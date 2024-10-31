Cumhuriyet'in Sanatsal 100'ü Şiir Dinletisi ve Resim Sergisi Açıldı

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Cumhuriyet'in Sanatsal 100'ü" şiir dinletisi ve resim sergisi, bugün Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açıldı. Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun destek verdiği dinleti, yazar Hasan Erkek'in "100. Yıl Cumhuriyet Destanı" kitabından uyarlandı. Dinleti öncesi Hasan Erkek, kitabı kapsamlı bir destan yazmak istediği için kaleme aldığını belirterek, "Cumhuriyet bizi okuttu. Ona borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ben bununla biraz onu yapmaya çalıştım" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Cumhuriyet'in Sanatsal 100'ü" şiir dinletisi ve resim sergisi, bugün Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açıldı. Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun destek verdiği, açılışında Prof. Dr. Hasan Erkek'in şiir dinletisinin yapıldığı serginin küratörlüğünü Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Akc¸aogˆlu yaptı. Hasan Erkek'in "100. Yıl Cumhuriyet Destanı" kitabından uyarlanarak hazırlanan dinleti öncesinde Hasan Erkek, kitabı kapsamlı bir destan yazmak istediği için kaleme aldığını dile getirdi. Cumhuriyet'e olan borcunu böyle ödeyeceğini belirten Erkek, dinletinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Erkek, şunları kaydetti:

"Ben de bir Cumhuriyet çocuğuyum, Cumhuriyet eğitmenleri beni eğitti, Cumhuriyet bizi okuttu. O'na borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ben bununla biraz onu yapmaya çalıştım. Çünkü ne 50. yılda ne 75. yılda şiir ve destan olarak çok büyük eserler yok elimizde maalesef. Dönüp 10. Yıl Marşı ile idare ediyoruz. Bundan dolayı kapsamlı bir destan yazmak istedim. Aslında 4 saatlik bir metin, biz onun 50 dakikalık bir bölümünü sizinle buluşturacağız.

"Kalemini emekten yana çalıştıran biri olarak emekçileri es geçmemeliyim"

Bu etkinliği, Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak hazırladık. Bu etkinliği düzenlenmesinde emeği geçen insanlara teşekkür etmek isterim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve CHP'deki Kültür ve Turizm Gülşah Deniz Atalar'a öncelikle teşekkür ederim. Bize bu salonu açan Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can Güner'e, Kültür Müdürümüz Ethem Torunoğlu'na ve yardımcılarına özellikle teşekkür etmek isterim. Kalemini emekten yana çalıştıran biri olarak emekçileri es geçmemeliyim. Edirne Belediyesi Av. Filiz Gencan Akın'a Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'na ve Kültür Müdürü Tayfun Zafer'e teşekkür etmek isterim."

Konuşmasının ardından Hasan Erkek, kitabının öndeyişinden bir bölüm okudu. Öndeyişten sonra sergiye destek verdiği için Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu'na teşekkür etti.

"Cumhuriyet kutlamaları bundan sonra da bu görkemde devam etmeli"

Zeliha Akçaoğlu ise "Hasan Hoca bilgi verdi ama ben kısaca şöyle söyleyeyim. Bu kitaptaki destanda geçen söylence üzerinden sanatçılarımız, Türkiye'nin değişik yerlerinden akademisyenler, sergide resimlerini göreceksiniz. Bunu resimlerle destan arasındaki ilişki olarak görebiliriz. Ben böyle bir iş birliği yaptığımız için çok mutluyum. Umarım Cumhuriyet kutlamaları bundan sonra da bu görkemde, kültürle devam etmeli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dinletiye geçildi. Dinleti sonrası ise ressamların eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. Sergi, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.