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Cumhuriyet Kadınları Derneği İsrail'i Protesto Etti

Cumhuriyet Kadınları Derneği İsrail\'i Protesto Etti

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) yaklaşan Anneler Günü öncesinde Gazze'de yaşayan anneler için İsrail'i protesto etti.

10.05.2024 14:14
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Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) yaklaşan Anneler Günü öncesinde Gazze'de yaşayan anneler için İsrail'i protesto etti.

Dernek Genel Sekreter Yardımcısı Selenga Artar Yağcı, Filistin Büyükelçiliği önünde toplanarak, İsrail karşıtı slogan atan dernek üyeleri adına basın açıklaması yaptı.

Yağcı, Gazze'deki soykırımın bu yıl Anneler Günü'nde 7'nci ayını dolduracağını ifade etti.

Zulme karşı direnen Gazzeli annelerin yanında olacaklarını aktaran Yağcı, "Gazze'nin kahraman anneleri onuruna bu yılın Anneler Günü vatanları için direnen Filistinli kadınlar günüdür." dedi.

Bir çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 7 ayda katledilen Filistinli sayısının 35 bine yaklaşacağını ifade eden Yağcı, "Bizler Anneler Günü'nü değil, Filistinli şehitlerimiz anısına ve Gazze'nin kahraman anneleri onuruna 'Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü'nü kutlayacağız." diye konuştu.

Yağcı'nın konuşmasının ardından söz alan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Türkiye'deki bütün kadınların ve annelerin gününü kutladı. Cumhuriyet Kadınları Derneğinin desteğine teşekkür eden Mustafa, bu protestonun kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

"Filistinli anneler orada sadece savaşlarla ve zorluklarla mücadele etmiyor aynı zamanda her birinin bir şehidi var. Her birisinin akrabasından bir şehit gitmiştir. Bütün bunlara rağmen bizim annelerimiz ve erkeklerimiz, İsrail zulmüne karşı teslim olmayacaklardır." diyen Mustafa, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarını sundu.

Basın açıklamasına bazı Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Güçlü Toplum Güçlü Aile Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de destek verdi.

Kaynak: AA

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