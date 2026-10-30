Cumhuriyet'le yaşıt Güzelordu İlkokulu Ordu'da 32 derslikte eğitim veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyet'le yaşıt Güzelordu İlkokulu Ordu'da 32 derslikte eğitim veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet\'le yaşıt Güzelordu İlkokulu Ordu\'da 32 derslikte eğitim veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 1923'te iki sınıfla eğitime başlayan Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, bugün 32 derslikte eğitim veriyor. Okul Müdürü Sadettin Akdeniz, Cumhuriyet'le yaşıt okulun geçmişten aldığı mirası gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923'te eğitim hayatına başlayan Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, bir asrı aşkın süredir eğitim yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, Ordu'da 1923 yılında iki sınıflı olarak kurulan ve günümüzde 32 derslikte eğitim veren Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nun geçmişten bugüne kadarki yolculuğu ele alındı.

Kent merkezinde Numune-i İrfan Mektebi adıyla eğitim ve öğretim hayatına başlayan okul, 1930'da Güzelordu ismini alarak farklı noktalardaki binalarda eğitimine devam etti.

Günümüzdeki mevcut okul binası, hayırsever iş insanı tarafından tarihi mimariye uygun şekilde inşa edildi ve Güzelordu ismi korundu.

Okulun eski yıllarında kullanılan diploma ve yoklama defteri, resimlerin yer aldığı albümler, gazete küpürleri ve zil gibi materyaller ise muhafaza edilerek ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Müdürü Sadettin Akdeniz, AA muhabirine, okulun Cumhuriyet'le yaşıt bir okul olduğunu söyledi.

Okulun, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıl 1923'te kurulmuş ulu bir çınar gibi yerini aldığını vurgulayan Akdeniz, "Güzelordu İlkokulu 1923'te büyük iskeleye giden yol Trabzon Caddesi üzerinde kuruluyor. Daha sonrasında 1925'te Numune-i İrfan adında Elmalık mevkisindeki bir yere taşınıyor. 1927-1928 eğitim öğretim yılında da Numune-i İrfan İlk Mektebi, Güzelordu İlk Mektebi olarak kendi ismini buluyor." dedi.

Akdeniz, iki depremde hasar aldığı için okulun yıkılıp yenilendiğine işaret ederek, 6 Şubat 2012'de hayırsever Ordulu iş insanı Vedat Türkmen'in anne ve babasına ithafen mevcut okulu inşa ettirdiğini anlattı.

Kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkılarak isminin değişmediğini ifade eden Akdeniz, Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nun modern mimarisi, fuaye alanları, konferans salonu, 32 dersliği ve laboratuvarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Akdeniz, 100 yıllık bu köklü çınarın önemli şahsiyetlerin yetiştiği bir merkez olduğunun altını çizerek??????? şöyle devam etti:

"Sanattan spora, ticaretten tıp dünyasına kadar çok önemli isimler yetiştirmiş ve ülkemize armağan etmiştir. Bu isimler arasında Onur ve İhsan Çetinceviz gibi ticaretin öncüleri. Ressamımız Emin Öztürk, Prof. Dr. Kenan Uralkan. Ünlü futbolcularımızdan Orduspor'da da top koşturmuş Fatih Turgay Güney. Altınordu Belediye Başkanımız Ulaş Tepe. Prof. Dr. Pervin Hürmüz ve Prof. Dr. Özgür Enginyurt gibi hem Türkiye'mizde isim yapmış hem de dünya çapında tıp alanında çalışmalar yapan ünlü isimlerimiz de bizim ocağımızdan, çınarımızın gölgesinde yetişmişlerdir."

"1928 ve 1957 yılına ait eskimeyen okulun zillerini bulduk"

Okulun, güçlü eğitim kadrosuyla akademik olarak tam donanımlı nesiller yetiştirdiğini aktaran Akdeniz, aynı zamanda sosyal aktiviteler ve yarışmalardaki başarılarıyla kendisini kentte duyurduğunu kaydetti.

Akdeniz, her alanda öğrencilerinin hayatına dokunan okulun öğretmenleriyle verimli çalışmalar yaptığını belirterek, "Geçmişten aldığımız bu sarsılmaz mirası geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza armağan etmek ve bu köklü okulun ruhunu taşıyarak yarınlarda daha nice başarılı nesiller yetiştirmek adına çalışmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Okulun tarihi mirasına sahip çıkmak adına "Geçmişten günümüze Güzelordu" mottosuyla çalışma başlattıklarını dile getiren Akdeniz, okulun eski öğretmenleri ve öğrencilerinden fotoğraflar alarak güzel anılar biriktirdiklerini anlattı.

Geçmişe dönük çalışmalarda 1928 ve 1957 yılına ait okul zillerini bulduklarını ifade eden Akdeniz, "Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'na ait Fatih Sultan Mehmet, Osman Bey, Yavuz Sultan Selim gibi önemli tarihi şahsiyetlerimizi çocuklarımızın her an inip çıkarken görebilecekleri göz hizasında sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

Akdeniz, görselliğiyle güzellik katan renkli şemsiyeleri ve yapay zekadan faydalanarak oluşturdukları küpü fuaye alanına koyduklarına??????? dikkati çekerek, şemsiyelerin ortasını sesi emen elyafla kaplayarak yankının azaltılmasını sağladıklarını, ses düzeyini yaklaşık 10-15 desibel düşürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
AkdenizEğitimGüncelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Uludere’deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı Uludere'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:39:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'le yaşıt Güzelordu İlkokulu Ordu'da 32 derslikte eğitim veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android