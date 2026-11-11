Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi azınlık liderliğine Jim Jordan seçildi - Son Dakika
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Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi azınlık liderliğine Jim Jordan seçildi

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ABD'de 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi azınlık liderliğine Jim Jordan'ı 106 oyla seçti. Senato'da John Thune liderliğini korurken, 120. dönem Kongresi 3 Ocak 2027'de faaliyete başlayacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yeni döneme hazırlanan Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi için Jim Jordan'ı liderliğe seçerken, Senato'da ise John Thune koltuğunu korudu.

3 Kasım'da Demokratlara kaybeden ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, kapalı oylamalarda hem Temsilciler Meclisi hem de Senato liderlerini seçti.

Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu rakibine kaptıran Cumhuriyetçiler, böylece oylamalarda kendi partilerinin yeni dönemdeki azınlık liderliğini yapacak isimleri belirlemiş oldu.

Buna göre Ohio eyaletinden meclise giren ve uzun yıllardır partide önemli görevler yürüten Jim Jordan, Steve Scalise'yi 73'e karşı 106 oyla geride bırakarak partinin yeni dönemdeki azınlık lideri olmaya hak kazandı.

Öte yandan Senato'daki Cumhuriyetçiler de seçimlerdeki ağır kayıplara rağmen John Thune'u lider olarak tutma kararı aldı.

Güney Dakota Senatörü Thune, parti içindeki popüler kimliğinin de etkisiyle söz konusu göreve yeniden seçilmeyi başardı.

ABD'de 3 Kasım seçimleriyle şekillenen 120. dönem Kongresi, resmi olarak faaliyetlerine 3 Ocak 2027'de başlayacak.

Kaynak: AA
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