Cumhuriyetin 101. Yılı Ardahan'da Coşkuyla Kutlandı

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Ardahan'da Cumhuriyetin 101. yaşı coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Ardahan Valiliğinde düzenlenen törende, Vali Hayrettin Çiçek tebrikleri kabul etti. PTT kavşağı önündeki Kongre Caddesi'nde, devam eden programda Vali Çiçek, 25'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları ve askeri erkan katıldı.

Vali Çiçek, 25'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tören aracıyla gezdikleri meydandakilerin bayramını kutladı.

Vali Çiçek konuşmasına, önceki hafta savunma sanayi için önemli bir kuruluş olan TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınayarak başladı. Vali Çiçek şöyle devam etti, "Bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşı tarihinde eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer Cumhuriyet ile taçlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi demokratik laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur" dedi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu program, geçit töreniyle son buldu.