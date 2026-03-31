Cüneyt Yüksel'den İsrail'in Ölüm Cezası Düzenlemesine Tepki
Cüneyt Yüksel'den İsrail'in Ölüm Cezası Düzenlemesine Tepki

31.03.2026 16:40
Yüksel, İsrail'in Filistinlilere yönelik ölüm cezasının ayrımcılık ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail parlamentosunda kabul edilen Filistinlilere yönelik ölüm cezası düzenlemesine ilişkin, "Benzer fiilleri işleyen Yahudi İsraillileri kapsam dışında bırakan bu yaklaşım, ceza hukukunu etnik kimliğe göre farklılaştırarak ayrımcılığı kurumsallaştırmakta, ırksal ayrımcılık ve apartheid yasağını daha da derinleştirmektedir" ifadesini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail parlamentosunda kabul edilen Filistinlilere yönelik ölüm cezası düzenlemesine tepki gösterdi. Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemenin yaşam hakkı ve uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Düzenlemenin yalnızca Filistinlileri hedef alacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Yüksel, "Benzer fiilleri işleyen Yahudi İsraillileri kapsam dışında bırakan bu yaklaşım, ceza hukukunu etnik kimliğe göre farklılaştırarak ayrımcılığı kurumsallaştırmakta, ırksal ayrımcılık ve apartheid yasağını daha da derinleştirmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Yüksel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu düzenleme aynı zamanda işgal hukukunun temel sınırlarını da aşmaktadır. İşgalci güç, işgal altındaki topraklarda ancak kamu düzeni ve güvenliği sağlamak için geçici ve zorunlu tedbirler alabilir; egemen devlet gibi kalıcı ve ayrımcı bir ceza rejimi ihdas edemez. Yerel hukuk düzenini yalnızca Filistinlileri hedef alacak şekilde ölüm cezası yönünde değiştirmek, geçici yönetim yetkisinin aşılması ve işgal rejiminin kalıcı egemenlik iddiasına dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin açık biçimde ortaya koyduğu üzere, bu yasa zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı ceza yasağına aykırıdır. Yaşam hakkını etnik temelde ayrıştıran ve işgal hukukunu egemenlik aracına dönüştüren bir düzenlemeye sessiz kalınmamalıdır."

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, İnsan Hakları, Cüneyt Yüksel, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
