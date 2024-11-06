Cutro Tekne Faciası ile İlgili Yargı Süreci Başladı - Son Dakika
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Cutro Tekne Faciası ile İlgili Yargı Süreci Başladı

İtalya'da Cutro'daki göçmen teknesinin batmasıyla ilgili 6 güvenlik görevlisi yargılanabilir.

06.11.2024 22:16
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İtalya'nın güneyindeki Cutro beldesi açıklarında Şubat 2023'te içindeki düzensiz göçmenlerle batan tekneye kurtarma operasyonu yapılmaması ve müdahalede geç kalınmasına yönelik soruşturmada, 6 güvenlik görevlisi için yargılama talebinde bulunulduğu bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Şubat 2023'te Cutro beldesi açıklarında batan ve 94 düzensiz göçmenin can verdiği olaya ilişkin 4 mali polis ve 2 liman komutanlığı yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

Haberlerde, söz konusu 6 kişinin, haklarında iddianame düzenlenmesi halinde, olayda ihmal ve birden çok kişinin ölümüne yol açma gibi suçlamalarla yargılanabilecekleri ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 6 devlet görevlisinin yargılanması talebine tepki gösterdi.

Salvini, yaptığı yazılı açıklamada, "Crotone Savcılığının, Cutro trajedisiyle ilgili olarak haklarında iddianame talep ettiği 6 güvenlik görevlisine insani, mesleki ve siyasi dayanışmamı belirtmek istiyorum. Bazı yargı mensuplarının, başkalarının hayatlarını kurtarmak için her gün hayatlarını riske atan kadın ve erkekleri suçlamadan önce binlerce kez düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İtalya'nın güneyindeki Cutro açıklarında 26 Şubat 2023 sabaha karşı 04.00 sularında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 94 kişi yaşamını yitirmişti. Tekne faciasının ardından kamuoyunda faciadan önce tekneye gerekli müdahalenin yapılmadığına dair tartışma başlamıştı. Tekneyi 25 Şubat'ta İtalya açıklarında Frontex'e ait bir hava devriyesinin tespit edip İtalyan makamlarına haber verdiği belirtilmişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise 7 Mart 2023'te Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Frontex'in o gece tekneyi tespit ettiğini ancak herhangi bir tehlikeli durum raporlamadığını ayrıca söz konusu tekneyi bulmak için açılan 2 Mali Polis devriye botunun kötüleşen deniz koşulları sebebiyle dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

Olaydan bir süre sonra Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı, tekneye faciadan önce kurtarma operasyonu yapılmamasına dair sorumluları tespit etmek için soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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