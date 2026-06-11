ÇYDD'den Türker'in İddialarına Tepki - Son Dakika
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ÇYDD'den Türker'in İddialarına Tepki

11.06.2026 10:11
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ÇYDD, Fatoş Pınar Türker'in işkence iddialarının ciddi şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- ÇYDD, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin, "Hukukun görevi, bireyi güç karşısında korumaktır. Bu nedenle tüm iddiaların ivedilikle ve etkin şekilde araştırılması adalete duyulan güven ve kamu vicdanı açısından tartışılmaz bir zorunluluktur" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destlekleme Derneği (ÇYDD), İBB davasında savunma yapan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB davası kapsamında savunma yapan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yargılama sürecine ilişkin dile getirdiği iddialar, insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından ciddiyetle ele alınmalısı gereken bir durumdur. Demokratik hukuk devletinde adalet; soruşturma ve yargılama süreçlerinin insan onuruna, kişi hak ve özgürlüklerine ve adil yargılanma hakkına uygun yürütülmesiyle mümkündür."

İnsan onurunu, güvenliğini ve temel haklarını gözetmeyen hiçbir süreç hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Hukukun görevi, bireyi güç karşısında korumaktır. Bu nedenle tüm iddiaların ivedilikle ve etkin şekilde araştırılması adalete duyulan güven ve kamu vicdanı açısından tartışılmaz bir zorunluluktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD'den Türker'in İddialarına Tepki - Son Dakika

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