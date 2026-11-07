D-100 Bolu Dağı geçişinde etkili kar görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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D-100 Bolu Dağı geçişinde etkili kar görüş mesafesini düşürdü

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D-100 Bolu Dağı geçişinde etkili kar görüş mesafesini düşürdü
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini artırıp görüş mesafesini azalttı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yaparken polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan yolun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkisini artıran kar nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Polis ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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