D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 475 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.