D-100 Karayolu\'nda Motosiklet Kazası

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BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda şerit değiştiren motosikletliye, başka bir motosikletli arkadan çarptı. İki motosiklet sürücüsü de yola savrulurken kaza anı, kask kamerasına yansıdı

Kaza, D-100 İncirli mevki Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Motosikletiyle araçların arasında ilerleyen bir sürücü, orta şeritten sol şeride geçen başka bir motosiklet sürücüsüne 120 km hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Sürücüler, araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.