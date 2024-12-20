D-8 Zirvesi Kahire'de Toplandı - Son Dakika
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D-8 Zirvesi Kahire'de Toplandı

Kahire'de düzenlenen 11. D-8 Zirvesi'nde liderler bir araya geldi, Azerbaycan yeni üye oldu.

20.12.2024 14:21
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KAHİRE, 20 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 11. D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde toplu fotoğraf çektiren lider ve üst düzey yetkililer, 19 Aralık 2024.

D-8, Mısır, Türkiye, İran, Endonezya, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Bangladeş olmak üzere nüfusunun çoğunluğu Müslüman 8 gelişmekte olan ülke tarafından kuruldu. Azerbaycan, 11. Zirve'de teşkilata yeni üye olarak katıldı. (Fotoğraf: Mısır Cumhurbaşkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel D-8 Zirvesi Kahire'de Toplandı - Son Dakika

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