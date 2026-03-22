Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle D100 Karayolu'nun Çankırı'nın Çerkeş ilçesi mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için bölgede önlem almayı sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › D100'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?