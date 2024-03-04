D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak

D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, 'Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak.' dedi. Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, 'Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli.' dedi.

04.03.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak." dedi.

Imam, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'nin, küresel sorunların farklı alanlarında diyalog, katılım ve söylem üzerinde duran uluslararası platformlardan olduğunu ifade eden Imam, şunları dile getirdi:

"Ancak diğer küresel platformların aksine ADF, sadece üç yaşında. Forumun gördüğü hızlı ilgiden ve diğer platformlardan farklı olarak kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendim. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı bu harika girişime öncülük ettiği için kutlamak istiyorum ve tabii ki Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ı da bu çok önemli foruma ev sahipliği yaptığı ve bizi de davet ettiği için kutluyorum."

Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, "Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli." dedi.

Geçen yılki toplantıda D8 Komisyonu üyelerinin ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunduğunu dile getiren Imam, "Dolayısıyla çok ama çok endişeli ve kaygılıyız. Ramazan yaklaşıyor, çok yakında oruç tutacak insanları bir araya getirecek, ne kadar erken bir çözüm bulabilirsek, ateşkes sağlanabilirse Müslüman ümmeti için o kadar iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Çok ama çok etkileyici bir ilerleme kaydettik"

Haziranda D8'in kuruluşunun 27'nci yılına gireceğini söyleyen Imam, "Benim de bu etkinliğe katılmam, dünyanın D8'i daha yakından tanımaya başladığının bir göstergesidir. Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiğimden beri D8'in görünürlüğünü arttırdık. Böylece organizasyon, sadece üyelerimiz arasında değil tüm dünyada tanınır hale geldi. Ticaret rakamlarımız da çok hızlı yükseliyor. Biz, ticaret için kurulduk. Çok ama çok etkileyici bir ilerleme kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi
    13:00 Samsun'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimler sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 9 bin 75 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 kişi terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördü. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu, tütün ürünleri, kaçak akaryakıt ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Suçların aydınlatılma oranı da oldukça yüksek oldu. Hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yağma suçlarında ise yüzde 8,9 düşüş yaşandı.

  • Ramazanın geleneği: Mahyalar İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı
    12:59 Ramazanın geleneği: Mahyalar İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı

    On bir ayın sultanı ramazanın geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde başlayan bu geleneğin son mahyacısı olan Kahraman Yıldız ve ekibi, İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerine mahyaları asmaya başladı. Bu yılın tema olarak belirlenen 'ramazan ve ahiret bilinci' doğrultusunda yazılan mahyalar, camilerin süsü olacak. Yıldız, mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü ve İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını belirtti. Mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini ve yeni arkadaşların bayrağı devralmasını umduğunu ifade etti.

  • Ege ve Akdeniz'de Fırtına Uyarısı
    12:59 Ege ve Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

  • Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu
    12:55 Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan 3 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.


12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
12:06 Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu Bakan Güler’den açıklama var Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu? Bakan Güler'den açıklama var
11:38 İstanbul’da dinlenme tesisindeki tankerde patlama Ölü ve yaralılar var İstanbul'da dinlenme tesisindeki tankerde patlama! Ölü ve yaralılar var
11:34 Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
12:36 Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:45 Almanya’da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
10:58 DSÖ kırmızı alarm verdi Bangladeş’te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor
10:55 Türkiye’nin en obez ili Adana Türkiye'nin en obez ili Adana
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 13:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement