D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak

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Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak." dedi.

Imam, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'nin, küresel sorunların farklı alanlarında diyalog, katılım ve söylem üzerinde duran uluslararası platformlardan olduğunu ifade eden Imam, şunları dile getirdi:

"Ancak diğer küresel platformların aksine ADF, sadece üç yaşında. Forumun gördüğü hızlı ilgiden ve diğer platformlardan farklı olarak kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendim. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı bu harika girişime öncülük ettiği için kutlamak istiyorum ve tabii ki Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ı da bu çok önemli foruma ev sahipliği yaptığı ve bizi de davet ettiği için kutluyorum."

Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, "Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli." dedi.

Geçen yılki toplantıda D8 Komisyonu üyelerinin ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunduğunu dile getiren Imam, "Dolayısıyla çok ama çok endişeli ve kaygılıyız. Ramazan yaklaşıyor, çok yakında oruç tutacak insanları bir araya getirecek, ne kadar erken bir çözüm bulabilirsek, ateşkes sağlanabilirse Müslüman ümmeti için o kadar iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Çok ama çok etkileyici bir ilerleme kaydettik"

Haziranda D8'in kuruluşunun 27'nci yılına gireceğini söyleyen Imam, "Benim de bu etkinliğe katılmam, dünyanın D8'i daha yakından tanımaya başladığının bir göstergesidir. Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiğimden beri D8'in görünürlüğünü arttırdık. Böylece organizasyon, sadece üyelerimiz arasında değil tüm dünyada tanınır hale geldi. Ticaret rakamlarımız da çok hızlı yükseliyor. Biz, ticaret için kurulduk. Çok ama çok etkileyici bir ilerleme kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.