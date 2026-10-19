Daegu'da devrilen USFK aracında 1 Güney Kore askeri öldü, 3 asker yaralandı

Daegu'da devrilen USFK aracında 1 Güney Kore askeri öldü, 3 asker yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin Daegu kentinde USFK personelini taşıyan askeri araç sabah saatlerinde refüje çarparak devrildi. Kazada 1 Güney Kore askeri öldü, 2 ABD personeli ve 1 Güney Kore askeri yaralandı; polis USFK'nin bilgilendirildiğini, kazanın ayrıntılarının araştırıldığını açıkladı.
Güney Kore'nin Daegu kentinde askeri aracın kaza yapması sonucu 1 Güney Kore askeri hayatını kaybetti, 2'si ABD personeli 3 asker yaralandı.
Yonhap ajansının yerel polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Daegu kentinde ABD Kore Kuvvetlerini (USFK) taşıyan askeri araç sabah saatlerinde kaza yaptı.
Aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri yaşamını yitirirken, 2 ABD askeri personeli ve 1 Güney Kore askeri de yaralandı.
Polis yetkilileri, kazaya ilişkin USFK'nin bilgilendirildiğini ve olayın ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?