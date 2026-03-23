Daejeon'daki Fabrika Yangınında İzinsiz Değişiklikler Şüphesi

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangına ilişkin soruşturmada, can kaybına yol açan nedenin izinsiz yapısal değişiklikler olabileceği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, 20 Mart'ta yerel saatle 13.17'de çıkan yangındaki can kaybına izinsiz yapısal değişikliklerin neden olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yangında hayatını kaybeden 14 kişiden 9'unun fabrikanın dinlenme alanı olarak kullanılan spor salonunda bulunduğunu ve söz konusu alanın yapı planında yer almadığını belirten yetkililer, yangın sırasında bu alanda bulunan işçilerin karmaşık yapı nedeniyle tahliye sürecinde zorluk yaşamış olabileceğini ifade etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tesiste biriken yağ buharı ve kalıntıların alevlerin yayılmasını hızlandırmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İş güvenliği sendikası yetkilisi ise daha önce fabrikanın yangın güvenliği önlemlerinin iyileştirilmesi yönünde şirkete çağrıda bulunduklarını ve tesiste yağ buharı ve kalıntı birikimine ilişkin endişelerini dile getirdiklerini aktardı.

Soruşturmada şirkete baskın yapıldı

Söz konusu yangına ilişkin soruşturma kapsamında, otomobil parçaları üreticisi Anjun Industrial Co'nun merkez ofisi, üretim tesisi ve şirketin üst yöneticisinin konutunda arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında yetkililerin, yangın önleme ve tahliye gibi kaza önleyici tedbirlerin uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla şirket yetkililerine ait bilgisayarları incelemeyi planladığı belirtildi.

Ayrıca yangının çıkış nedenine ilişkin belge ve şirket yetkililerine ait cep telefonlarının da incelemeye alınacağı ifade edildi.

Otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten fabrikada, 20 Mart'ta yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söylemişti.

Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtmişti.