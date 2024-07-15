DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 15 Temmuz Mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15.07.2024 17:58
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi anlamında gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Türk medyasının 15 Temmuz gecesi darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermediğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi yaşananlar, bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye'de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Tarihte sayısız örneklerde ve 8 yıl önce olduğu gibi kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan Meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karşılık bulmuş, Türk milletinin topyekun karşı duruşuyla ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların, Türkiye'nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın bölünmez bütünlüğünü, birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyor, darbe girişimini kınıyoruz. "

Özsoy, "Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında dahi, birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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