Dağcı kafileleri, mevsim geçişlerinin yaşandığı Ağrı Dağı\'nda 3 günlük zorlu tırmanış yapıyor

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, zirvesindeki kar, buzul örtüsü ve soğuk havasıyla yaz aylarında yurdun her yerinden gelen dağcılara adeta kışı yaşatıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, zirvesinde 4 mevsim eksik olmayan kar ve buzul örtüsüyle daha çok yaz aylarında birçok ülke ile yurdun farklı illerinden dağcılar için çekim merkezi oluyor.

Gruplar halinde Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, bölgedeki rehberler eşliğinde minibüslerle tırmanışın başlangıç yeri olan Çevirme ve Elle mezrasına getiriliyor.

Burada eşyaları atlara yüklenen dağcılar, tırmanışa başlayıp saatlerce süren zorlu yürüyüşün ardından 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanına varıyor.

Yüksek rakıma uyum sağlamak için burada dinlenip geceyi çadırlarda geçiren dağcılar, 2. gün yeniden tırmanışa geçerek zorlu patika yollardan geçip 4 bin 200 metredeki kampa ulaşıyor.

Dağcılar, burada yemek yiyip bir süre dinlendikten sonra gece yarısı kışlık elbise ve botlarını giyerek soğuk havada zorlu tırmanışa geçiyor.

Soğuk hava ve rüzgara rağmen taşlık alanlardan geçerek 5 bin metredeki alana gelen dağcılar, burada botlarına krampon bağlayıp kar ve buzul örtüsü üzerinden yürüyerek zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dağcılar, zirvede vakit geçirip fotoğraf çektikten sonra inişe geçip zorlu tırmanışı tamamlıyor.

Anadolu Ajansı ekibi de dağcıların 3 gün süren zorlu zirve tırmanışına eşlik ederek kayıt altına aldı.

Adana'dan gelen kadın dağcı Hikmet Sönmez, AA muhabirine, daha önce Ağrı Dağı'nda tırmanış yaptığını ancak rakım nedeniyle zirveye kısa mesafe kala dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Ağrı Dağı'na çıkmanın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Sönmez, "Anneannem ve büyük babam aslen Sudan'dan gelmişler. Türkiye'de yaşıyorum ama Sudan'ı merak ediyorum. Fiziksel olarak Sudan'ın bütün özelliklerini taşıyorum. İnşallah bu sefer Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşırım." dedi.

Rehber Barzani Ceylan da tırmanış için gelen dağcılara yardımcı olduklarını ifade ederek, "2000'li yıllardan beri bu işi yapıyorum. Dağcıların konaklaması için 3 bin 200 ve 4 bin 200 metrede 2 kampımız var. Dağcıların tırmanışını kolaylaştırmak için her yıl birbirinden güzel yerler yapıyoruz. Dağcılara lojistik, konaklama, yeme içme ve dağcılık malzemeleri gibi birçok alanda destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Daha çok yabancılar ilgi gösteriyor

Denizli'den gelen İsmail Uludağ ise Ağrı Dağı'ndaki yoğunluktan dolayı gurur duyduğunu, yabancı sayısının fazla olduğunu ancak Türk vatandaşların da tırmanışlara ilgi göstermesi gerektiğini aktardı.

Trabzonlu Hilmi Erdoğan Yayla, ilk defa Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandığını, inişin çıkıştan zorlu olduğunu anlatarak, "Çok gururluyuz. Buraya her çıktığımda gururlanıyorum. İnsanın zirvede ağlayası geliyor, gururlanıyor." şeklinde konuştu.

Ömer Kadir Öztan, 5. kez Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandığını dile getirerek, "Her zirvede ayrı bir gurur yaşıyoruz. Zirve muhteşem, çok güzel bir ortam var. Rüzgar sert ama çıkışımız güzel oldu. Ağustos ayı içerisindeyiz. Büyük Taarruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi anmış olalım. Çok gururluyuz. Buraya her çıktığımda gururlanıyorum. İnsanın zirvede ağlayası geliyor, gururlanıyor." ifadesini kullandı.