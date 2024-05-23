Dağcılar ve öğrenciler Atatürk'ün izlediği güzergahta yürüdü - Son Dakika
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Dağcılar ve öğrenciler Atatürk'ün izlediği güzergahta yürüdü

Dağcılar ve öğrenciler Atatürk\'ün izlediği güzergahta yürüdü

Milli Mücadele'nin başlangıcının 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışında izlediği güzergahı Türk bayrağıyla geçmek için yola çıktı. Samsun'a gelenler, Tütün İskelesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe başladı. Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere Vali Yardımcısı tarafından teslim edildi. Yürüyüşçüler, Türk bayrağını Havza'ya ulaştırmak için yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, gelecek yıllarda yürüyüş programını daha da güçlendireceklerini belirtti.

23.05.2024 11:11
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Dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya giderken izlediği güzergahı Türk bayrağıyla geçmek için yola çıktı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 14. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Farklı şehirlerden Samsun'a gelenler, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, burada düzenlenen törende, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere teslim etti.

Daha sonra yürüyüşçüler, aldıkları Türk bayrağını 25 Mayıs'ta Havza'ya ulaştırmak için yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünü dolu dolu kutladıklarını söyledi.

Kurtuluş Yolu güzergahını dağcı kulübü üyeleri ve gençlerle yürüyeceklerini dile getiren Dereci, "Bir gece Mamur Dağı'nda konaklayacaklar. 25'inde Havza'ya inecekler ve yürüyüşümüz sonlanacak. Temsili bir yürüyüştür. Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık yolunda hangi güzergahı kullanmışsa biz de gençlerimiz ile o yolda birlikte yürüyoruz." dedi.

Dereci, yürüyüş programını ilerleyen yıllarda daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağcılar ve öğrenciler Atatürk'ün izlediği güzergahta yürüdü - Son Dakika

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