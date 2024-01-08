Dağda gezinen ayılar kameralara yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin dağlık alanlarında dolaşan anne ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ilçenin dağlık ve ormanlık alanında anne ayı ile 2 yavrusunun dolaştığını fark etti. Anne ayı ve yavrularını bir süre takip eden DKMP ekipleri, o anları da cep telefonu ile kayıt altına aldı. Ağaçların arasında yiyecek aradıkları düşünülen anne ayı ve 2 yavrusunun görüntüleri, DKMP 15. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan anne ayı ve yavrularının son dönemde ilk kez bu kadar net olarak görüntülendikleri öğrenildi.

Anne ayı ve 2 yavrusu daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.