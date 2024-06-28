Dağıstan'da silahlı saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı.

Dağıstan'daki Sovetsky Bölge Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde 23 Haziran Pazar günü silahlı saldırıların düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, kimliği belirtilmeyen bir kişinin, söz konusu saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle 23 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğlu Osman Omarov'un saldırıları düzenlemek için çete oluşturduğu ve çeteye katılanlardan kendisine biat etmelerini istediği" aktarıldı.

Olay

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtilmişti.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.

Rus haber ajansı İnterfax'ın ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, öldürülen bir saldırganın 5 akrabasının tutuklandığı ileri sürülmüştü.