Dağıstan'da silahlı saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dağıstan'da silahlı saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı. Tutuklu kişinin, saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle 23 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Saldırıların ardından gözaltına alınan Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğlu Osman Omarov'un saldırıları düzenlemek için çete oluşturduğu ve çeteye katılanlardan biat etmelerini istediği belirtildi. Saldırılarda 16'sı polis ve 5'i sivil olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

28.06.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı.

Dağıstan'daki Sovetsky Bölge Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde 23 Haziran Pazar günü silahlı saldırıların düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, kimliği belirtilmeyen bir kişinin, söz konusu saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle 23 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğlu Osman Omarov'un saldırıları düzenlemek için çete oluşturduğu ve çeteye katılanlardan kendisine biat etmelerini istediği" aktarıldı.

Olay

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtilmişti.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.

Rus haber ajansı İnterfax'ın ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, öldürülen bir saldırganın 5 akrabasının tutuklandığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Dağıstan, Rusya, Rusya, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağıstan'da silahlı saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Dağıstan'da silahlı saldırıların organizasyonunda yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement