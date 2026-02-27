Daha Eşitlikçi Bir Dünya Paneli - Son Dakika
Daha Eşitlikçi Bir Dünya Paneli

27.02.2026 15:01
İş Bankası, 5 Mart'ta başarılı kadınları bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alacak.

TÜRKİYE İş Bankası'nın ev sahipliğinde dördüncü kez düzenlenecek 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' paneli ile farklı disiplinlerden başarılı kadınlar, esin kaynağı olacak hikayelerini paylaşmak için 5 Mart'ta bir araya gelecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı, kadınların iş yaşamındaki rolünü artırmayı stratejik öncelikleri arasında gören İş Bankası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dördüncü kez 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' paneline ev sahipliği yapıyor.

Sağlık, gastronomi, sürdürülebilir yaşam, tarım, teknoloji, girişimcilik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda başarılı kadınların deneyimleri üzerinden bireysel gelişim ile toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkinin ele alınacağı etkinlikte; üretim kültürü, liderlik, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği konuları çok boyutlu biçimde değerlendirilecek.

5 Mart, Perşembe günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik İş Bankası'nın Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.

TOPRAKTAN GELECEĞE UZANAN DÖNÜŞÜM

Beslenme uzmanı, FAO Gıda Şampiyonu, The Godwild Kurucu Ortağı Dilara Koçak'ın moderatörlüğünü üstleneceği 'Dönüşüm: Topraktan Geleceğe' başlıklı ilk panelde sürdürülebilir yaşama katkılarıyla dikkat çeken kadınların hikayeleri öne çıkacak. Panel konuşmacıları Türk mutfağını çağdaş anlatım teknikleriyle yorumlayan çalışmalarıyla tanınan şef, Youtuber, yemek yazarı Refika Birgül; minimalizm, ve sürdürülebilir yaşam pratikleri üzerine içerik üreten eğitmen-yazar ve içerik üreticisi Hale Acun Aydın ve sürdürülebilir tarım alanında çalışan, düşük su tüketimli üretim modelleri üzerine çalışan Susuz Tarım'ın Kurucusu Antropolog Dr. Ece Aynur Onur olacak.

KENDİ HİKAYESİNİ YAZANLAR

Gazeteci Gülay Afşar moderatörlüğündeki 'Kendi Hikayesini Yazanlar' panelinde ise mevsimsel ürünlere dayalı sürdürülebilir mutfak kavramıyla tanınan, 2023'te Michelin rehberine giren Seraf Restoran'ın şef ve Kurucu Ortağı Sinem Özler, kadın sağlığı ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren Beije'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Doruk Akpek, teknoloji sektöründe kadınların temsiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucusu, 360+ Medya Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney yer alacak.

Avrupa Konseyi Daimi Komite Üyesi ve SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi moderatörlüğündeki 'Sınırların Ötesinde' oturumunda ise alanlarında fark yaratan isimler deneyimlerini paylaşacak. Konuşmacılar arasında yapay zeka, teknoloji tabanlı üretim teknikleriyle dijital sanatın ülkemizde gelişimine katkı sunan isimlerden Ecem Dilan Köse, Türkiye'nin ilk kadın samurayı unvanına sahip ödüllü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla Türkiye spor tarihine adını yazdırmış Milli Boksör Busenaz Sürmeneli yer alacak.

Kapanış oturumu ise OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar'ın moderatörlüğünde ve sivil toplum ve iş dünyası alanındaki örgütlenmeleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Emine Erdem ile FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.