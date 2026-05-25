Dahiye'de Yeni Göç: İsrail Saldırılarını Artırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamasının ardından, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinin bir kısmı evlerini bir kez daha terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişleteceği yönündeki tehditlerinden sonra Dahiye'de çok sayıda kişi bölgeden ayrılmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Dahiye'nin bazı çıkış güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

"Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda sıkça hedef alınmış ve on binlerce aile evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesiyle birlikte Dahiye sakinlerinin önemli kısmı evlerine dönmüştü.