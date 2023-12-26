Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı

TOKYO, 26 Aralık (Xinhua) -- Japon otomobil üreticisi Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle Salı günü tüm yurtiçi üretimini askıya aldı.

Daihatsu önceki gün Shiga, Kyoto ve Oita vilayetlerindeki üç fabrikasında iş durdurduktan sonra Salı günü de Osaka vilayetindeki fabrikasında faaliyetleri sonlandırarak yurtiçi üretimini tamamen duraksatmış oldu.

Daihatsu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dört fabrikanın en erken gelecek yılın Ocak ayı sonuna kadar askıda kalmasının beklendiğini belirterek, doğrudan tedarik yaptığı tüm şirketlerin zararını tazmin etme sözü verdi.

Daihatsu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bir soruşturmada 64 modeli kapsayan yeni araçların güvenlik testlerine ilişkin 174 yeni suistimal vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Otomobil üreticisi Nisan ayında, Tayland ve Malezya gibi denizaşırı pazarlarda satılanlar da dahil olmak üzere altı modelin çarpışma testlerinde veri hilesi yapıldığını kabul etmişti.

Mayıs ayında ise şirketin Japon pazarına yönelik hibrit araçlar için devlet onayını uygunsuz şekilde aldığı ortaya çıkmıştı.