 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı

Japon otomobil üreticisi Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle tüm yurtiçi üretimini askıya aldı. Şirket, dört fabrikanın en erken gelecek yılın Ocak ayı sonuna kadar askıda kalmasının beklendiğini belirtti ve zarar gören tedarikçilerin tazminatını karşılamayı taahhüt etti.

Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı
26.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 10:54
Abone Ol

TOKYO, 26 Aralık (Xinhua) -- Japon otomobil üreticisi Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle Salı günü tüm yurtiçi üretimini askıya aldı.

Daihatsu önceki gün Shiga, Kyoto ve Oita vilayetlerindeki üç fabrikasında iş durdurduktan sonra Salı günü de Osaka vilayetindeki fabrikasında faaliyetleri sonlandırarak yurtiçi üretimini tamamen duraksatmış oldu.

Daihatsu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dört fabrikanın en erken gelecek yılın Ocak ayı sonuna kadar askıda kalmasının beklendiğini belirterek, doğrudan tedarik yaptığı tüm şirketlerin zararını tazmin etme sözü verdi.

Daihatsu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bir soruşturmada 64 modeli kapsayan yeni araçların güvenlik testlerine ilişkin 174 yeni suistimal vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Otomobil üreticisi Nisan ayında, Tayland ve Malezya gibi denizaşırı pazarlarda satılanlar da dahil olmak üzere altı modelin çarpışma testlerinde veri hilesi yapıldığını kabul etmişti.

Mayıs ayında ise şirketin Japon pazarına yönelik hibrit araçlar için devlet onayını uygunsuz şekilde aldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Daihatsu, Aralık, Japon, Üretim, Güvenlik, Soruşturma, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:21:26. #1.13#
SON DAKİKA: Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki sahtecilik skandalı nedeniyle yurtiçi üretimini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement