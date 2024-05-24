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DAİMFED Malatya Şubesi Yeni Kuruldu

DAİMFED Malatya Şubesi Yeni Kuruldu

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni kurulan şubenin amacını ve çalışmalarını açıkladı. Esen, geçen yıl meydana gelen depremin ardından şehirdeki karışıklığa çözüm üretmek amacıyla şubeyi kurduklarını belirtti. Ayrıca, DAİMFED'in Adana merkezli olduğunu ve konfederasyon olma yolunda adımlar attığını ifade etti.

24.05.2024 11:39
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Esen, bir restoranda gerçekleştirilen basın toplantısında, DAİMFED Malatya Şubesi'nin yeni kurulduğunu söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin kentte yıkıma neden olduğunu hatırlatan Esen, depremin ardından kentteki karışıklığa çözüm üretmek adına şubeyi kurduklarını söyledi.

Şehrin gelişimine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Esen, "Şehrimizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde maalesef 1390 vatandaşımızı kaybettik, 9 bin 108 kişi yaralandı. Bunların tekrar yaşanmaması ve şehrin dizaynında en iyi teorileri üretmek için iş birliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Esen, DAİMFED'in Adana merkezli kurulduğunu ve konfederasyon olma yolunda adımlar atıldığını bildirdi.

Amaçlarının üniversite ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde kente katkı sunmak olduğunu anlatan Esen, "Federasyon Adana, Akdeniz bölgesinde bir inşaat tamamlama sigortası yapmış. Temelden veya belli bir noktadan daire alan vatandaşların haklarını korumak amacıyla. Belli bir sigorta karşılığında inşaat bitirme sigortası şeklinde çalışma yapılmış. Denetimli serbestliği olanlara operatör eğitimi verilmiş o operatörler depremde kurtarma çalışmalarında sahada aktif çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

Esen, konuşmasının ardından DAİMFED Malatya Şubesi'nin yönetim kurulunu tanıttı.

Kaynak: AA

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