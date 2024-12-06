Dakar Moda Haftası'nda Anadolu Gelinlikleri Rüzgarı

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Senegal'de bu yıl 22'ncisi düzenlenen Dakar Moda Haftası'na rengarenk Anadolu gelinlikleri damga vurdu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde, 22'nci Dakar Moda Haftası'nın açılış defilesi düzenlendi.

Defileye, Senegal'deki mukim yabancı diplomatlar, sanat, spor ve siyaset dünyasından tanınmış isimler, basın mensupları ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen defilenin ilk kısmında, Afrikalı genç modacıların kreasyonları sergilendi.

Etkinliğin ikinci kısmında ise Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Renk Renk Anadolu Gelinlik Koleksiyonu" davetlilerin beğenisine sunuldu.

Türk diplomatlar ve büyükelçilik çalışanları tarafından giyilen 10 gelinlik, büyük beğeni topladı.

Programda, yazar ve senarist Selin Atasoy'un albinizmli bireylerle ilgili farkındalığı artırmak için yapay zekayla oluşturduğu 25 dijital sanat eseri, geliri Senegal Ulusal Albinizm Derneği'ne (ANAS) bağışlanmak üzere satışa sunuldu.