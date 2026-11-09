Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandı

DAKKA, 9 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda yaktıkları kandiller ve mumlarla Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali'ni kutlayan kişiler, 8 Kasım 2026. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)