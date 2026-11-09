Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandı - Son Dakika
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Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda, Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali 8 Kasım 2026'da kutlandı. Tapınakta yakılan kandiller ve mumlar, festival kutlamalarına eşlik etti.

DAKKA, 9 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda yaktıkları kandiller ve mumlarla Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali'ni kutlayan kişiler, 8 Kasım 2026. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandı - Son Dakika
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