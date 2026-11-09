Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandı

Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda Shyama Puja kandillerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda, Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali 8 Kasım 2026'da kutlandı. Tapınakta yakılan kandiller ve mumlar, festival kutlamalarına eşlik etti.
DAKKA, 9 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda yaktıkları kandiller ve mumlarla Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali'ni kutlayan kişiler, 8 Kasım 2026. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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