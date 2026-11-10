Dalaman\'da çaya düşerek kaybolan kişi için su altı ve kıyıda arama sürüyor

Dalaman'da çaya düşerek kaybolan kişi için su altı ve kıyıda arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tersakan Çayı'nın denize döküldüğü noktadaki köprüden çaya düşen bir kişi gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis dalgıçları, sahil güvenlik ve AFAD'ın su altı ve kıyıdaki arama çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çaya düşen kişi için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kayacık Sahili'nde gece saatlerinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Serdar Koşar, Tersakan Çayı'nın denize döküldüğü noktadaki köprü üzerinde araçtan indi. Dengesini kaybederek çaya düşen Koşar, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis dalgıçları, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının, su altı ve kıyı şeridinde sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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