Dalaman\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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DALAMAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla Dalaman'da meydana gelen yangın, yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve kalbi Yeşil Vatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.