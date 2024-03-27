Dalgaların Etkisiyle Taşlar Yola Sürüklendi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.
İlçede Karademir köyü kavşağı mevkisinde, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle taşlar Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklendi.
Giresun yönünde ulaşımda aksamalar meydana gelen yolda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Karayolları ekipleri tarafından taşlardan temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
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