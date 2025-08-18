Dallas Çetesi'ne Büyük Operasyon - Son Dakika
Dallas Çetesi'ne Büyük Operasyon

Dallas Çetesi\'ne Büyük Operasyon
18.08.2025 11:51
Sultanhisar'da düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesi merkezli 3 ildeki 14 ayrı noktada, 'Dallas Çetesi'ne yönelik polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. İşletmeleri haraca bağladıkları tespit edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir grubun tehdit, şantaj ve cebir yolu ile korkutarak, baskı yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisini alıp harekete geçti. Şüpheliler hakkında gerekli istihbaratı yapılıp, toplanan belge, bilgi ve dokümanlar Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarıldı. Başsavcılığının talimatı ile Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 ayı ön, 2 ayı da ana hazırlık olmak üzere toplam 3 ay hazırlık yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 12 Ağustos'ta operasyona başlandı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de operasyona destek verdi. Aydın Sultanhisar ve Efeler, Muğla'nın ise Datça ilçeleri ile Mersin'deki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 gün gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 15 Ağustos'ta saat 09.30'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

11:22
11:35
