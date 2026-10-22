Dammam'da 2 kişinin öldüğü havalimanı saldırısını Katar, BAE ve Kuveyt kınadı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Yemen ile Ezher Kurumu ve Arap İçişleri Bakanları Konseyi, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Dammam'daki havalimanına düzenlediği saldırı "Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirildi.

"Husilerin Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alması, bölgesel güvenliğe doğrudan bir tehdittir." denilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin kolektif güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Husilerin Dammam'da yer alan havalimanına düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Söz konusu saldırının Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve istikrarına yönelik açık bir ihlal olduğu aktarılan açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğu mesajı verildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen saldırılar şiddetle kınandı.

Havalimanlarını hedef alan saldırıların uluslararası hukuk ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Havalimanları ve sivil tesislerine yönelik saldırıların sürdürülmesi, tehlikeli bir tırmanıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıları durdurmak ve sorumluları hesap vermeye zorlamak için uluslararası alanda kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Kuveyt ve KİK ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ve Şeybe Petrol Sahasına düzenlenen saldırılar şiddetle kınandı.

Açıklamada, iki hafta içinde Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Dammam'daki Kral Fahd Havalimanı ve Şeybe Petrol Sahasını hedef alan sistematik saldırıların olduğuna dikkat çekildi.

Bu saldırılarla ülkedeki hayati öneme sahip tesislerin yanı sıra küresel enerji güvenliğini hedef alan tehlikeli bir tırmanışın olduğu aktarılan açıklamada, kınamanın ötesine geçecek bir uluslararası duruşa ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırı kınanarak, bunun Suudi Arabistan'ın egemenliğine, güvenliğine, istikrarına ve sivillerin güvenliğine yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına, sivillere ve ekonomik tesislere yönelik saldırılar, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Husilerin Dammam'daki havalimanına yönelik terör saldırısını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'la dayanışma mesajının verildiği açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarı için atacağı her adımın destekleneceği kaydedildi.

Ezher Kurumu

Bu arada Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, Dammam'daki havalimanında 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı şiddetle kınadı.

Sivil tesislerin hedef alınmasının insani kuralların ve uluslararası normların ihlali olduğuna vurgu yapan Tayyib, söz konusu saldırının, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve sivillere doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

Gerekçeleri ne olursa olsun sivillerin hayatını tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunun altını çizen Tayyib, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların derhal son bulması çağrısı yaptı.

Arap İçişleri Bakanları Konseyi

Arap İçişleri Bakanları Konseyi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar kınandı.

Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almaya devam ederek, bölgesel güvenlik ve istikrarı sarsmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), 21 Ekim Çarşamba akşamı Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.