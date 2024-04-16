Damon Cezaevi'ndeki Filistinli Kadınlar Her Gün Ölümle Karşı Karşıya

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Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Damon Cezaevi'ndeki 78 Filistinli kadının her gün ölümle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Heyet, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Cezaevi avukatlarının ziyaret ve gözlemlerine dayandırılan açıklamada, Damon Cezaevi'nde 60'ı Batı Şeria'dan, 3'ü Kudüs'ten, 9'u İsrail içindeki kentlerden ve 6'sı da Gazze'den olmak üzere 78 Filistinli kadının bulunduğu belirtildi.

Damon Cezaevi'ndeki Filistinli kadınların işkence gördüğü ve her gün ölümle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Gazze'deki evinden alınarak Damon'a getirilen kadına işkence

Filistinli Esma Şetat'ın 15 gün önce Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki evinden eşi Arafat ile İsrail askerleri tarafından alınarak Damon'a getirildiği kaydedildi.

Üç çocuk annesi Esma Şetat'ın ayağından ateşli silahla yaralandığı, birçok kez darbedildiği ve işkence gördüğü aktarıldı.

FKÖ'ye bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.