Damperi Açık Tır Üst Geçidine Çarptı

Akşehir'de damperi açık kalan tır, yaya üst geçidine çarptı.
S.O. yönetimindeki 01 AIE 643 plakalı tır, D-300 kara yolu Akşehir Toprak Mahsulleri Ofisi yakınında, damperin açılmasıyla yaya üst geçidine çarptı.
Tırda yüklü olan mısır yola saçıldı.
Kazanın ardından karayolunda trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde devam etti.
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