Danimarka'da Biyogaz Fabrikasında Kaza: 2 Ölü

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OSLO, 27 Kasım (Xinhua) -- Danimarka'nın Funen Adası'ndaki bir biyogaz fabrikasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Yerel polis yetkililerinin salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre kaza, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yaklaşık 200 kilometre batısında bulunan Flemlose Biyogaz Fabrikası'nda meydana geldi. Polis, sağlık yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden oluşan acil durum ekiplerinin saat 18.00 itibarıyla olay yerine ulaştığı ve olası ölü ya da yaralıları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, "2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ciddi şekilde ya da orta düzeyde yaralandığı teyit edilmektedir. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ön incelemelere göre kaza, fabrikanın silo kısmındaki çalışmalar sırasında meydana geldi. Yetkililer ve ilgili kurumlar, kazanın nedenini belirleme çalışmalarını sürdürürken, an itibarıyla bu konuda herhangi bir ek bilgiye ise ulaşılmış değil.

Yerel medyada çıkan haberlere göre 3 yerel çiftçi tarafından kurulan fabrika, Danimarka'nın doğalgaz ağına yılda 7 milyon metreküp civarında katkıda bulunuyor.