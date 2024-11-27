Danimarka'da Biyogaz Fabrikasında Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Danimarka'da Biyogaz Fabrikasında Kaza: 2 Ölü

Danimarka'nın Funen Adası'ndaki biyogaz fabrikasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

27.11.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSLO, 27 Kasım (Xinhua) -- Danimarka'nın Funen Adası'ndaki bir biyogaz fabrikasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Yerel polis yetkililerinin salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre kaza, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yaklaşık 200 kilometre batısında bulunan Flemlose Biyogaz Fabrikası'nda meydana geldi. Polis, sağlık yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden oluşan acil durum ekiplerinin saat 18.00 itibarıyla olay yerine ulaştığı ve olası ölü ya da yaralıları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, "2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ciddi şekilde ya da orta düzeyde yaralandığı teyit edilmektedir. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ön incelemelere göre kaza, fabrikanın silo kısmındaki çalışmalar sırasında meydana geldi. Yetkililer ve ilgili kurumlar, kazanın nedenini belirleme çalışmalarını sürdürürken, an itibarıyla bu konuda herhangi bir ek bilgiye ise ulaşılmış değil.

Yerel medyada çıkan haberlere göre 3 yerel çiftçi tarafından kurulan fabrika, Danimarka'nın doğalgaz ağına yılda 7 milyon metreküp civarında katkıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Danimarka, Güvenlik, 3-sayfa, Enerji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'da Biyogaz Fabrikasında Kaza: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:02 Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü İşte ilk sözleri Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarka'da Biyogaz Fabrikasında Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.