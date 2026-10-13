Danimarka'da öğretmenlere fiziksel müdahale yetkisi veren tasarı hazırlandı - Son Dakika
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Danimarka'da öğretmenlere fiziksel müdahale yetkisi veren tasarı hazırlandı

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Danimarka'da Eğitim Bakanı Heunicke'nin gündeme getirdiği tasarı, öğretmenlere sınıf düzenini sağlamak için belirli durumlarda fiziksel müdahale yetkisi tanıyor. Şiddet vakalarındaki artış gerekçesiyle hazırlanan tasarı, müdahaleyi son çare sayıyor; parlamento onayı gerekiyor.

Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda "sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede" bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi.

Danimarka medyasında yer alan haberlerde, Eğitim Bakanı Magnus Heunicke tarafından gündeme getirilen yasa tasarısı çerçevesinde, öğretmenlerin sınıf düzeni için tehlikle oluşturan, başkalarına fiziksel veya psikolojik zarar veren, eşyalara hasar veren ve ders işleyişini aksatan öğrencilere karşı "fiziksel müdahalede" bulunabileceği belirtildi.

Fiziksel müdahalenin "son çare" olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilen haberlerde, tasarının Danimarka okullarında şiddet, saldırgan davranışlar ve eşyalara zarar verme vakalarındaki artış nedeniyle hazırlandığı ifade edildi.

Bakan Heunicke, öğretmenlerin bir olay sırasında müdahale etmekten çekinmemesi gerektiğini belirterek düzenlemenin okullarda güvenliğin ve düzenin sağlanmasını amaçladığını söyledi.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Danimarka Parlamentosunda oylanması ve kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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