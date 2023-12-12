Danimarka, Filistin\'e kalkınma yardımı sağlayacak

Gazze Şeridi'nde Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a nakledilecek Filistinli hastaların işlemlerinin yarına ertelendiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yurtdışına tedavi için çıkış izni olan Filistinli hastaların Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçişlerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastaların bugün yapılması beklenen naklinin yarına ertelendiği belirtilen açıklamada, Mısırlı yetkililere de konuya ilişkin bilgi verildiği aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerindeki evlere düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.