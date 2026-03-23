Danimarka Genel Seçimleri Grönland Gölgesinde

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme" söylemlerinin gölgesinde yarın genel seçime gidiyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da halk, 179 sandalyeli parlamento (Folketing) üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanacak. Ülkedeki genel seçimde, Grönland ve Faroe Adaları'ndan ikişer temsilci de seçilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu birçok defa dile getirmesiyle zorlu bir dönemden geçen Danimarka'da seçim sonucu merakla bekleniyor.

Sosyal Demokratlar Partisi lideri ve Başbakan Mette Frederiksen, Grönland meselesinde başarılı bir "kriz yönetimi" izlediğini savunurken, partisinin üçüncü döneminde de seçimden galibiyetle ayrılmasını temenni ettiğini belirtti.

Danimarka'daki seçimde favori gösterilen bir diğer isim ise merkez sağ Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen oldu.

Ülkede favori iki aday olan ve aynı hükümette yer alan Frederiksen ve Poulsen, ulusal televizyonlarda birçok kez karşı karşıya da geldi.

Frederiksen, emeklilik ve servet vergisi konularında çalışmalar yapacaklarını aktarırken, Poulsen bunun ekonomiyi zayıflatacağını savundu.

Paylaşılan son anketlere göre, Frederiksen'in partisi ilk, Poulsen'in partisi ise ikinci sırada yer alıyor.

ABD'nin Grönland söylemlerinin gölgesinde seçim

Danimarka'yı dünya gündeminde tutan en önemli mesele ise ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı "ele geçirme" söylemleri oldu.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı almakla tehdit eden Trump'a karşı Danimarka, egemenliklerinin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtti.

En son, Danimarka'nın Grönland'a asker göndererek olası bir ABD saldırısına karşı ciddi bir savaş hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı.

Grönland'dan Danimarka Parlamentosu için seçilecek 2 temsilcinin de ABD'den gelebilecek söylemlere karşı önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

Danimarka'daki domuz sektörü seçimde belirleyici rol oynayabilir

Danimarka'daki domuz sektörü de seçimdeki önemli başlıklardan biri oldu.

Dünyada domuz eti ihracatında üst sıralarda bulunan Danimarka'nın yılda 28 milyon domuz ürettiği ve bu bağlamda nüfusun büyük bir çoğunluğunun tarım işiyle uğraştığı biliniyor.

Sol merkezli partiler domuz üreticiliğinin çevresel sorunlara neden olduğunu ve daha sıkı düzenlenmeler uygulanması gerektiğini savunurken, sağ merkezli partiler ise üretimin daha da artırılması gerektiği yönünde görüş belirtiyor.

Ulusal basın, yarınki seçimde nüfusun çoğunluğunu oluşturan çiftçi oylarının partiler arasındaki dengeyi etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlar yarın gece açıklanacak

Danimarka'daki seçime 12 parti katılırken, 90 sandalyeyi kazanan parti tek başına hükümeti kurma hakkına sahip oluyor.

Ulusal medya, yarınki seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağını, mevcut Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne'nin "denge" rolü üstlenebileceğini ifade ediyor.

Danimarka'da resmi olmayan ilk sonuçların, yarın gece açıklanması bekleniyor.