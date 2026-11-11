Danimarka İklim Elçisi Thonke, Türkiye ile batarya ve rüzgarda ortaklık görüyor

Danimarka'nın İklim Elçisi Ole Thonke, Türkiye ile Danimarka arasında yenilenebilir enerji alanında güçlü bir işbirliği bulunduğunu belirterek, özellikle rüzgar enerjisi, bölgesel ısıtma ve batarya teknolojilerinde iki ülkenin işbirliğini geliştirmesi için önemli fırsatlar olduğunu söyledi.???????

Thonke, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin son raporlarına göre mevcut politikaların sürdürülmesi halinde küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonunda 2,8 dereceye ulaşabileceğine dikkati çeken Thonke, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Thonke, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 gündemine taşıdığı elektrifikasyon hedefinin önemine işaret ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz olması ve daha hızlı kurulabilmesi sayesinde elektrifikasyonun küresel yeşil dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

Ukrayna'daki savaş ve İran ile Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin fosil yakıtların güvenilirliğini ve maliyetlerini yeniden gündeme getirdiğini belirten Thonke, petrol, doğal gaz ve dizel gibi yakıtlarla çalışan araçların tüketiciler açısından elektrikli araçlara kıyasla daha pahalı hale geldiğini söyledi.

Thonke, tüketicilerin giderek daha fazla temiz enerji teknolojilerine yöneldiğine işaret ederek, Danimarka'da satılan yeni otomobillerin yüzde 90'ından fazlasının elektrikli olduğunu aktardı.

Yeşil dönüşümün hızlandırılmasında hükümet düzenlemeleri ve teşviklerinin önemini vurgulayan Thonke, yatırımcıların ve özel sektörün bu alandaki yatırımlarını artırabilmesi için COP31'den güçlü mesajlar verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye ve Danimarka birbirinden çok şey öğrenebilir"

Türkiye ile Danimarka arasında yenilenebilir enerji alanında güçlü bir işbirliği bulunduğunu belirten Thonke, özellikle rüzgar enerjisi, bölgesel ısıtma ve batarya teknolojilerinde ortak çalışmaların geliştirilmesi için önemli fırsatlar olduğunu söyledi.

Thonke, "Danimarka, özellikle batarya sistemleri konusunda Türkiye'den çok şey öğrenebilir. Türkiye de Danimarka'nın deneyimlerinden yararlanabilir. Bence birlikte çalışarak çok şey kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı şirketlerin Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve elektrifikasyon projelerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Thonke, özel sektör işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Jeopolitik gerilimlere rağmen iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası gündemdeki önemini kaybetmeyeceğini belirten Thonke, ülkelerin fosil yakıt ithalatına bağımlılığı azaltmak için kendi güneş ve rüzgar kaynaklarına yöneldiğini ifade etti.

Thonke, "Güneşiniz ve rüzgarınız var. Bunlar sizin kendi doğal kaynaklarınız. Neden bunlardan yararlanmayasınız?" diyerek yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji güvenliği açısından da önem taşıdığını kaydetti.