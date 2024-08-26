Danimarka, Sahel bölgesindeki büyükelçiliklerini kapatıyor - Son Dakika
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Danimarka, Sahel bölgesindeki büyükelçiliklerini kapatıyor

Danimarka, son yıllardaki askeri darbelerin ardından Afrika'nın Sahel bölgesinde hareket alanının son derece kısıtlı olması nedeniyle Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacağını duyurdu. Senegal, Tunus ve Ruanda'da ise büyükelçilik açacak.

26.08.2024 19:17
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Danimarka, son yıllardaki "askeri darbelerin" ardından Afrika'nın Sahel bölgesinde hareket alanının "son derece kısıtlı" olması nedeniyle Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacağını, Senegal, Tunus ve Ruanda'da büyükelçilik açacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Son yıllarda yaşanan bir dizi askeri darbenin ardından Sahel bölgesinde hareket alanının son derece kısıtlı olması nedeniyle Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçilikler kapatılacaktır." bilgisi verildi.

Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle ilişkileri açısından "yeni stratejisinin bir parçası olarak" Senegal, Tunus ve Ruanda'da büyükelçilik açacağı belirtilen açıklamada, Mısır, Kenya, Güney Afrika, Nijerya ve Gana'daki büyükelçiliklerde ise diplomatik personel ve kaynakları güçlendirmeye gidilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika'nın jeopolitik önemi ve uluslararası politikadaki yerinin "hiç bu kadar büyük olmadığı" vurgulandı.

2050'de dünyadaki her 4 kişiden birinin Afrika'da yaşayacağı belirtilen açıklamada, "Dünyadaki her 3 gençten biri Afrikalı olacak. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği, Afrika ülkelerinin tercih edilen ortağı olma çabalarını artırmalı ve ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in değerlendirmesine de yer verildi.

Rasmussen, bu yüzyılın en önemli dış politika sorularından birinin Afrika'nın yönünü daha çok Doğu'ya mı yoksa Batı'ya mı çevireceği olduğunu belirterek, "geleceklerine yön verirken" Danimarka'ya yönelen Afrika ülkelerine karşı ilgili olduklarını kaydetti.

Kıtada "artan Çin ve Rus etkisine" karşı cazip bir alternatif sunduklarını göstermeleri gerektiğini ifade eden Rasmussen, bunu, Afrika'ya daha fazla yatırım yaparak, daha fazla Afrikalının Danimarka'da eğitim görmesini sağlamak için çalışarak yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka, Sahel bölgesindeki büyükelçiliklerini kapatıyor - Son Dakika

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