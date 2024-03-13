Danimarka STK'ları İsrail'e silah ihracatına dava açıyor

Danimarka'daki sivil toplum kuruluşları (STK), ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor.
Danimarka'da sivil toplum kuruluşları Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, "Al-Haq" ve Halklararası Yardımlaşma (Mellemfolkeligt Samvirke) ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, STK'lerin Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polisi aleyhine dava açacağı belirtildi.
Danimarka Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Vibe Klarup, İsrail'in Gazze'de asker veya sivil ayrımı yapmadan birçok aileyi yok ettiği bombardımanları belgelediklerini söyledi.
İsrail'in saldırılarının uluslararası savaş kurallarını ihlal ettiğini belirten Klarup, "Danimarka, sivillere yönelik bu yasa dışı saldırılara katkıda bulunmamalı." ifadesini kullandı.
Af Örgütü, Danimarka'nın silah ticaretine ilişkin uluslararası kararları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.
Halklararası Yardımlaşma Genel Sekreteri Tim Whyte, "Gazze'de soykırım yapıldığı ihtimalinden bahsediyoruz. Ama siyasilerin harekete geçtiğine henüz şahit olmadık. Gazze'de soykırıma bulaştığına dair şüpheler varken Danimarka, İsrail'e silah göndermemeli." diye konuştu.
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