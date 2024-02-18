Danimarka, Ukrayna'ya Topçu Silahları Bağışlayacak - Son Dakika
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Danimarka, Ukrayna'ya Topçu Silahları Bağışlayacak

Danimarka, Ukrayna\'ya Topçu Silahları Bağışlayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı. Frederiksen, Ukrayna'nın askeri mühimmat talebine yanıt vererek, ellerinde bulunan hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vereceklerini belirtti. Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu ifade eden Frederiksen, yardımların hızlanması ve artırılması gerektiğini vurguladı.

18.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:46
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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