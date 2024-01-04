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Danimarka, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu - Son Dakika
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Danimarka, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu

Danimarka, bölgedeki güvenlik durumunun öngörülemez olması nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak durumun hızla değişebileceğini belirtti. Ayrıca, olası bir kriz durumunda Danimarkalılara yardım sağlamanın sınırlı olabileceği vurgulandı. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların devam ettiği Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde şiddet olayları yaşanmaktadır.

Danimarka, vatandaşlarına Lübnan\'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu
04.01.2024 - 18:47,
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Danimarka, bölgedeki güvenlik durumun "öngörülemez" olması nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "(Lübnan'daki) Durum öngörülemez ve kısa sürede değişebilir. Ticari uçaklarla ülke dışına seyahat etmek hala mümkün ancak bu durum hızla değişebilir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın olası kriz durumunda Lübnan'daki Danimarkalılara yardım sağlama durumunun sınırlı olabileceği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara, "Lübnan'a seyahat etmeyin." uyarısında bulunuldu.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı olarak çatışmalar ve saldırılar yaşanıyor.

Çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Danimarka, İsrail, Lübnan, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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