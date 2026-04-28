Üye Girişi
Son Dakika Logo

Danıştay 4. Dairesi, Yerel Mahkemenin Kıyıkışlacık'taki İasos Yat Limanı'na Verdiği "Çed Olumlu" İptal Kararını Bozdu

28.04.2026 12:54  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay 4. Dairesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yapılması planlanan "İasos Yat Limanı" projesine verilen "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyle açtığı davada, yerel mahkemenin iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılında "İasos Yat Limanı" projesine verdiği "ÇED Olumlu" kararının iptali istemiyle Muğla 4. İdare Mahkemesi dava açmıştı. Mahkeme, projeye ilişkin çevresel değerlendirmelerde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle "ÇED Olumlu" kararını iptal etmişti. Mahkemenin bu kararından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iptal kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulundu.

Danıştay 4. Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkemenin bu kararını hukuka uygun bulmadı. Mahkeme, projeye ilişkin ÇED raporunda yer alan eksikliklerin işlemi hukuka aykırı hale getirmediğine hükmederek, mahkeme kararını bozdu ve davanın reddine karar verdi. Dosyada görevli Danıştay tetkik hakimi ise uyuşmazlığın çözümü için yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği yönünde görüş bildirmesine rağmen, Daire bu yönde bir inceleme yaptırmadan karar verdi.

ÇED Raporu yeterli bulundu

Danıştay 4. Dairesi kararında, bilirkişi raporlarında dile getirilen bazı eksikliklerin proje açısından "esasa etkili" olmadığına işaret edildi. Özellikle çevresel etkilerin büyük ölçüde değerlendirildiği, alınacak önlemlerle olası etkilerin kabul edilebilir seviyede tutulabileceği ifade edildi.

Kararda ayrıca; atık yönetimi, deniz ekosistemi, trafik yükü ve meteorolojik veriler gibi başlıklarda ileri sürülen eksikliklerin, ÇED raporunu geçersiz kılacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Danıştay'ın kararıyla birlikte, Muğla 4. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı ortadan kalktı.

"Hukuki ve idari tüm süreçlerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kararın ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerel mahkemenin iptal kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporlarında, projenin çevre ve doğal varlıklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler açıkça ortaya konulmuştur. Ancak bu bilimsel tespitlerin dikkate alınmadığını görüyoruz. Üzülerek görüyoruz ki Danıştay 4. Dairesi, yeni bir bilirkişi incelemesine gerek duymadan ve mevcut bilirkişi değerlendirmelerini göz ardı ederek karar vermiştir."

Ağaoğlu Turizm Kenti, Vitapark Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi, Yakamoz Yat Limanı ve Ayyıldız Yük Tahmil Tahliye İskelesi projelerinde de yerel mahkemeler tarafından verilen iptal kararlarının Danıştay tarafından kaldırıldığına tanık olduk. Doğal, kültürel ve çevresel değerlerimizi korumak adına hukuki ve idari tüm süreçlerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:05:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.