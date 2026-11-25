Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - Danıştay 8. Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açılan davayı reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin kararını oy birliğiyle onadı. Böylece diploma iptali kararı kesinleşti. Gerekçede, "Somut olayda, sistemli, organize, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı mahiyetindeki ağır ve ciddi ihlaller var. Elde edilen hukuki durum, kamu düzenini ve kamu yararını tehdit eder nitelikte" denildi. İmamoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın istinaf talebinin ardından temyiz talebi de reddedildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli kararıyla Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemi ile bu işleme dayalı mezuniyet ve diploması iptal edilmişti. İptal kararına karşı açılan dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından 23 Ocak 2026'da reddedildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de 13 Mayıs 2026'da istinaf başvurusunu reddetti.

İmamoğlu'nun avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, temyiz istemlerini reddetti, 22 Ekim 2026'da oybirliğiyle onama kararı verdi. Danıştay'ın 34 sayfalık gerekçeli kararı UYAP'a yüklendi.

Danıştay 8. Dairesi'nin gerekçesinde, yatay geçiş tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu olmadığı değerlendirmesini, dönemin YÖK yazışmaları üzerinden ele aldı.

Kararda, 1980'li yıllardan itibaren üniversitelerin yurt dışındaki kurumlardan yapılan yatay geçiş başvurularında eşdeğerlik ve tanınırlık konusunda YÖK'ten görüş aldıklarına ilişkin örneklere yer verildi.

Daire, 1991 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nin diplomalarının denkliğine ilişkin yapılan başvurulara verilen cevaplarda üniversitenin tanınmadığının ve diplomalarının denkliğinin kabul edilmediğinin bildirildiğini aktardı.

YÖK'ün 4 Eylül 1991 tarihli yazısında Girne Amerikan Üniversitesi'nin yükseköğretim kurumu olarak tanınmadığı, 9 Ekim 1991 tarihli başka bir yazısında ise KKTC'deki yükseköğretim kurumlarından yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının belirtildiği kaydedildi.

Kararda, yatay geçiş işleminin gerçekleştirildiği 1990 yılında mevzuatta "tanıma" kavramının bugünkü anlamıyla açıkça yer almamasına ilişkin itiraz da değerlendirildi.

Gerekçede, o dönem yürürlükteki düzenlemede yatay geçişlerin eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılması şartının bulunduğunu belirtti. Daire, tanıma ve eş değerlik kavramlarının farklı hukuki anlamları bulunduğunu kabul etmekle birlikte, yabancı yükseköğretim kurumunun akademik niteliğinin ve eş değerliğinin araştırılmasının yatay geçiş bakımından zorunlu olduğu sonucuna ulaştı.

"ÜÇ KİŞİLİK YURT DIŞI KONTENJANINA 48 ÖĞRENCİ ALINDI"

Daire, yatay geçiş yönetmeliğinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak geçişlerde kontenjanın genel kontenjanın üçte biriyle sınırlı tutulmasına ilişkin hükmünü de inceledi. Bu düzenlemenin, genel kontenjanı artırma yetkisi vermediği, yabancı üniversitelerden geçiş yapacak öğrenciler için ayrılabilecek kontenjana üst sınır getirdiği belirtilen gerekçede, İngilizce İşletme ikinci sınıf için ilan edilen 10 kişilik kontenjanın üçte biri oranında, yurt dışından geçiş yapacak öğrencilere üç kişilik yer ayrılması gerekirken 48 öğrencinin bu sınıfa kabul edildiği tespitine yer verildi.

Kontenjanların değiştirilmesi, başvuru süresinin tamamlanmadan işlemlerin sonuçlandırılması ve başarı sıralamasının yapılmaması gibi işlemlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceği belirtilen gerekçede, bu işlemlerin birbiriyle bağlantılı biçimde gerçekleştirildiği ve hukuka aykırılığın tek bir idari hatadan ibaret olmadığı sonucuna varıldı.

Kararda ayrıca, İmamoğlu'nun kontenjan artışı yapılmasaydı yabancı üniversitelerden geçiş için ayrılan üç kişilik kontenjana girebileceği yönündeki iddiası da ele alındı.

İdarenin bildirdiği not ortalamalarına göre diğer öğrencilerin 3,54, 2,75 ve 2,63 ortalamalara sahip olduğu, İmamoğlu'nun ortalamasının ise 2,50 olduğu aktarıldı. Danıştay, hukuka uygun bir başvuru havuzu ve başarı sıralaması oluşturulmadığı için geriye dönük olarak kontenjana girip giremeyeceğinin doğrulanamayacağını belirtti.

"AÇIK HATA" VE İYİ NİYET DEĞERLENDİRMESİ

Danıştay, yatay geçiş sürecindeki hukuka aykırılıkların "sehven yapılan basit idari hatalar düzeyinde olmadığını" değerlendirdi. Kararda, hataların çok sayıda olması, birbirini takip etmesi ve birbiriyle uyumlu şekilde sonuç doğurması nedeniyle yoğun ve ağır hukuki sakatlık oluşturduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun yatay geçiş sırasında sunduğu belgeler, üniversitenin tanınırlığı ve geçiş işlemlerinin ardından öğrenci kütüklerinde yapılan kayıtlar da iyi niyet değerlendirmesi kapsamında incelendi. Kararda, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan dokuz öğrencinin kütük defterlerine geçiş yaptıkları üniversite yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi yazıldığının tespit edildiği aktarıldı. Bu kayıtların basit bir sehven hatadan ibaret olmadığı yönündeki değerlendirmeyi ve yatay geçiş sonrasında idareyi aydınlatma yükümlülüğü bakımından gösterilmesi beklenen özenin yerine getirilmediği tespitinin dikkate alındığı gerekçede, iyi niyet değerlendirmesinin yalnızca kütük kaydı veya bir ifade üzerinden değil, yatay geçiş sürecindeki işlemlerin bütünlüğü çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

"KAMU DÜZENİNİ BOZUCU NİTELİKTE"

Gerekçede, İmamoğlu'nun, 1990 yılında istisnai bir yol olan yatay geçiş yöntemiyle anılan yükseköğretim programına Mahkeme kararında ortaya konulan açık hataya dayalı, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan sistematik, ağır hukuka aykırılık halleri içeren işlemler sonucu kayıt olduğu kabul edildi. Kararda, "Davacının hukuka aykırı olarak elde ettiği anlaşılan ve salt kişisel kazanım olarak değerlendirilemeyecek hukuki durumunun korunmasının kamu düzenini ve kamu yararını bozucu nitelik taşıdığı açıktır" denildi.

KARAR KESİNLEŞTİ, AVUKATLAR AYM'YE GİDECEK

Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla diploma iptali kararı kesinleşti. ANKA'ya konuşan İmamoğlu'nun avukatları, Danıştay'ın onama kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapacaklarını söyledi.