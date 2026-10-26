Danıştay Başkanı Yiğit, İzmir\'deki çalıştaya katıldı ve adliyeyi ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, İzmir'de Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat ve Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çalıştay 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çalıştaya Danıştay Başkanı Yiğit'in yanı sıra Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfenkci, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir ile çeşitli bölgelerde görev yapan bölge idare mahkemesi başkanları katıldı.

Kentteki programı kapsamında İzmir Adliyesi'ni de ziyaret eden Yiğit, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert ile bir araya geldi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şeref defterini imzaladı.